Из здания администрации в Омске пытались похитить новогодние подарки

НОВОСИБИРСК, 20 дек – РИА Новости. Полиция в Омске задержала двоих местных жителей, которые пытались украсть новогодние подарки из здания администрации одного из районов города, сообщает в среду пресс-служба УМВД по Омской области.

"Следователем пункта полиции "Октябрьский" УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу 30 наборов подарочных изделий из администрации на общую сумму свыше 7 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что мужчины маргинальной наружности 1993 и 1976 годов рождения проникли в помещение администрации Октябрьского округа через окно, разбив его. Они пытались вынести коробки с детскими подарками в виде шоколадных наборов.

"Одного из злоумышленников сторож задержал на месте, второму удалось скрыться. Позже его задержали сотрудниками уголовного розыска на улице 75-й Гвардейской Бригады и доставили в пункт полиции", — отметили в УМВД.

Сейчас в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователь допрашивает свидетелей и фигурантов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.