Комиссия МАК выехала на место крушения самолета в Нарьян-Маре

МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Члены комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) прибудут в Нарьян-Мар в среду для расследования катастрофы с самолетом, в результате которой погибли трое и пострадали 10 человек, сообщили журналистам в администрации округа.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МЧС России Спасатели работают на месте крушения Ан-2 в Нарьян-Маре. Съемка МЧС

Самолет Ан-2 (ТВС-2МС), выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара около 10.30 вторника. В процессе взлета воздушное судно потеряло скорость и столкнулось с землей. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Погибли три человека. По словам генерального директора АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" Валерия Остапчука, возможной причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Возбуждено уголовное дело, 20 декабря объявлено в регионе днем траура.

"Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование крушения самолета ТВС-2МС, которое произошло накануне в аэропорту Нарьян-Мара. Члены комиссии, в составе которой в том числе представители межрегионального территориального управления Росавиации, прибудут в окружную столицу сегодня регулярным московским рейсом", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте ведомства, в соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия. В Нарьян-Маре комиссия будет работать до 29 декабря. Им предстоит выяснить точные причины катастрофы.