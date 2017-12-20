На Ставрополье проведут проверки в многоэтажках после взрыва в жилом доме

Сотрудники полиции у жилого дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе, в котором произошел взрыв гранаты. 20 декабря 2017

Сотрудники полиции у жилого дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе, в котором произошел взрыв гранаты. 20 декабря 2017

НАЛЬЧИК, 20 дек – РИА Новости. Власти Ставропольского края после инцидента со взрывом гранаты в десятиэтажном жилом доме в Ставрополе проведут проверки во всех многоэтажках в населенных пунктах региона, сообщил губернатор края Владимир Владимиров, которого цитирует его пресс-служба.

Ранее власти города сообщили, что после взрыва были эвакуированы порядка 130 человек. По информации источника, неизвестный после взрыва гранаты был ликвидирован силовиками.

"Губернатор сообщил, что в многоэтажных спальных районах Ставрополя и других городов края будут проведены проверочные мероприятия совместно с правоохранительными органами. В первую очередь это касается сдаваемого квартиросъемщикам жилья", — сообщает пресс-служба главы региона.

Владимиров также призвал жителей края к бдительности. "Если вы сдаете квартиру, и что-то вызывает у вас подозрение, как минимум, сообщите об этом участковому", — отметил он.

Кроме того, губернатор поблагодарил сотрудников МЧС и правоохранительных органов за оперативные действия и профессионализм, проявленные при инциденте.

"Обстоятельства этого происшествия уже установлены. Теперь наша задача, как только будут завершены все следственные действия, проверить состояние дома, провести экспертизу кровли и помещений, и принять решение о ремонте. Опросить проживающих в доме людей и оказать им необходимую помощь", – подчеркнул глава края.