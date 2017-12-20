Жителя Подмосковья подозревают в распространении экстремистских материалов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя города Королев Московской области по обвинению в экстремизме, сообщает региональный главк СК РФ.

"Следственным отделом по городу Королев ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления экстремистской направленности (часть 1 статьи 282 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Установлено, что с 8 мая по 12 мая 2017 года подозреваемый через свой персональный компьютер разместил на своей личной странице в одной из социальных сетей видео и аудиозаписи с целью возбуждения ненависти и вражды по отношению к лицам неславянской национальности.

Как сообщается, продолжается сбор доказательств для расследования уголовного дела.