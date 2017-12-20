В Петербурге арестовали сиделку, подозреваемую в убийстве блокадницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство об аресте сотрудницы благотворительной организации Галины Гусейновой, обвиняемой в убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра, которая работала в нем со времен блокады Ленинграда, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Тело задушенной 93-летней жительницы блокадного Ленинграда Нины Мациной было обнаружено 21 ноября в квартире одного из домов по Варшавской улице. Подозреваемые в убийстве граждане Армении Размик Акобян и Сеник Нароян в минувший в четверг были заключены под стражу до 12 февраля.

В четверг в суд также поступило ходатайство об аресте сотрудницы еврейской благотворительной организации "Ева" Гусейновой, которая работала у убитой сиделкой. В настоящее время ей предъявлено обвинение в убийстве. Суд в минувший четверг продлил срок задержания Гусейновой на 72 часа, предоставив возможность собрать сведения о состоянии ее здоровья. На заседании в понедельник женщине в связи с потерей сознания была вызвана скорая помощь, ходатайство об аресте было возвращено следователю.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Галины Гусейновой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 13 февраля 2018 года. Обвиняемая вину не признает, утверждая, что ее подставили", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь горсуда Петербурга Дарья Лебедева пояснила РИА Новости, что заседание суда состоялось во вторник.

По версии следствия, Гусейнова, которая ухаживала за пожилой женщиной несколько месяцев, решила убить ее из корыстных побуждений, для чего привлекла двоих своих знакомых и 20 ноября впустила в квартиру своего соучастника, который задушил потерпевшую, пока их подельник следил за обстановкой. Обыскав квартиру, подозреваемые забрали банковскую карточку, но не смогли снять деньги, поскольку не знали PIN-код, считает следствие.