В Ленинградской области два человека погибли, провалившись под лед

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тел 43-летней женщины и 51-летнего мужчины, которые провалились под лед в Киришском районе Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.

Инцидент произошел 19 декабря. Тела были обнаружены в реке Тигода напротив одного из домов по Береговой набережной в поселке Кусино Киришского района.

"Установлено, что трое в сильной степени алкогольного опьянения переходили реку по льду, который проломился под ними, двое утонули, а 58-летняя женщина с признаками общего переохлаждения была доставлена в Киришскую больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тел.