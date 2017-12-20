Несущие конструкции десятиэтажки в Ставрополе из-за взрыва не пострадали

Ситуация у жилого дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе, в котором произошел взрыв гранаты. 20 декабря 2017

Ситуация у жилого дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе, в котором произошел взрыв гранаты. 20 декабря 2017

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Несущие конструкции десятиэтажного жилого дома в Ставрополе после взрыва в квартире гранаты РГД-5 не пострадали, всего из здания был эвакуирован 151 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Ранее власти города сообщили, что после взрыва были эвакуированы в лицей порядка 130 человек. По информации источника, неизвестный после взрыва гранаты был ликвидирован силовиками.

"После взрыва гранаты РГД-5 несущие конструкции не повреждены. Из дома эвакуирован 151 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, взрыв гранаты РГД-5 произошел в квартире на десятом этаже десятиэтажного жилого дома 95 на улице 50 лет Октября. По предварительным данным, жильцы не пострадали.