В Иркутской области подняли из воды хвостовую часть утонувшего вертолета

ИРКУТСК, 20 дек — РИА Новости. Спасатели подняли из воды крупный фрагмент хвостовой части упавшего в Ангару вертолета, поиски находившегося на борту во время катастрофы пассажира временно приостановлены, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС региона Евгения Щукина.

Частный вертолет Еврокоптер АР-350, на борту которого находились два человека, вылетел седьмого декабря из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке на лед Ангары.

В результате поисково-спасательной операции 11 декабря, обломки воздушного судна были обнаружены в 3,5 километрах от поселка Чистый на льду реки. С помощью глубоководного аппарата Фалкон под водой был найден корпус вертолета с телом пилота и поднят на поверхность. Тело пилота направлено на судебно-медицинскую экспертизу, поиски пассажира продолжались.

"Поиски пассажира вертолета временно приостановлены, на поверхность поднят крупный фрагмент хвостовой части вертолета, на месте катастрофы работают следователи и представители МАК", — сообщил собеседник агентства.

По факту авиапроисшествия восточно-сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ заведено уголовное дело, расследование также проводит межгосударственный авиационный комитет. На борту упавшего вертолета кроме пилота находился бизнесмен Егор Банщиков.