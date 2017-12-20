В Новокузнецке устранили крупную аварию на водоводе

КЕМЕРОВО, 20 дек — РИА Новости. Специалисты "Водоканала" Новокузнецка в ночь на среду устранили крупную аварию на водоводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Коммунальная авария с разливом воды произошла утром во вторник, в результате был залит Заводской мост и часть проспекта Строителей. По данным местных СМИ, ситуация вызвала серьезные автомобильные пробки в городе. По информации мэрии, специалисты оперативно локализовали утечку, а также начали работы по ликвидации последствий затопления и ремонт водовода.

"Накануне ночью новокузнецкий "Водоканал" ликвидировал аварию на чугунном водоводе 600 миллиметров, обеспечивающем водой Заводской и Новоильинский район. Благодаря оперативному взаимодействию с администрацией города, ГИБДД, дорожными и пожарными службами последствия затопления моста и дороги были устранены. На ликвидацию последствий аварии было задействовано более 20 единиц техники", — сообщили в горадминистрации.

По данным местных властей, повреждение произошло на участке чугунного трубопровода длиной 1,3 метра. Работники "Водоканала" заменили поврежденный участок.

"В 00.30 (20.30 мск) ремонт водовода был окончен и начат запуск системы водоснабжения. Благодаря оперативному переключению водоснабжения на сетях перебоев с холодной водой в городе не наблюдалось", — отметили в мэрии.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Новокузнецка, ограничение движения на месте аварии снято, автодорога в Заводском районе через Крепостную гору открыта для всех транспортных средств.