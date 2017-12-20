В Пензе почти 150 домов остались без отопления из-за аварии

САРАТОВ, 20 дек — РИА Новости. Центральное отопление отключено в 146 многоквартирных домах и ряде объектов соцсферы Пензы в среду в связи с аварией на тепломагистрали, сообщили в городской администрации.

По данным мэрии, работа котельной "Южная" в микрорайоне "Терновка" в Пензе приостановлена в среду с 8.00 мск в связи с утечкой на тепломагистрали диаметром 700 миллиметров.

"Из-за утечки на Терновского, 260, в районе магазина автозапчастей "Форпост", под отключение попали 146 многоквартирных домов, три школы, пять детских садов и одна детская поликлиника", — говорится в сообщении.

Глава администрации города Виктор Кувайцев и начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов побывали на месте происшествия. Руководитель ресурсоснабжающей организации отказался от помощи города, заверив, что у предприятия есть все необходимое, чтобы устранить порыв. "До 18.00 сегодняшнего дня нужно восстановить подачу тепла в микрорайоне", — цитируются слова Кувайцева в сообщении.

В настоящее время на месте работают две бригады из 15 работников АО "Пензтеплоснабжение", а также шесть единиц техники.

В настоящее время в Пензе 8 градусов мороза.