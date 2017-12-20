В Архангельск доставят еще четверых пострадавших в авиакатастрофе в НАО

МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Два борта санавиации вылетели в Нарьян-Мар в среду утром, чтобы транспортировать четырех пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту столицы НАО в медучреждения Архангельска, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.

"В 8:50 вылетел первый самолёт санавиации из Архангельска, в 9:00 вылетел второй борт. На них госпитализируют четырех пациентов, пострадавших в авиакатастрофе. В Ненецкой окружной больнице останется ещё три пациента, их состояние оценивается как крайне тяжелое", — сообщила собеседница агентства.

Рано утром прошел сеанс видеоконференцсвязи с МЧС РФ. Для НАО предусмотрено два борта МЧС. "В настоящий момент решается вопрос по прилёту этих самолетов в Нарьян-Мар, чтобы госпитализировать остающихся в окружной больнице трех пациентов", — добавили в администрации.

Самолет Ан-2 (ТВС-2МС), выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара около 10.30 вторника. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. По официальным данным, погибли три человека. Возбуждено уголовное дело. 20 декабря объявлено в регионе днем траура.