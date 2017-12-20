В Рязанской области после разлива дизтоплива вывезут загрязненный грунт

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Работы по сбору и вывозу загрязненного грунта после разлива дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода "Новки — Рязань" продолжаются, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
"Работы по сбору и вывозу загрязненного грунта продолжаются", — говорится в сообщении.
"Транснефть — Верхняя Волга" во вторник сообщала, что герметичность нефтепровода восстановили в оперативном режиме, а в течение дня будут компенсированы плановые объемы транспорта топлива за понедельник и прокачан плановый объем на 19 декабря.
Как отмечали в компании, ответственность за разлив несут неустановленные лица, желавшие похитить топливо, и расследование по поводу криминальной врезки будет осуществляться в рамках уголовного дела.