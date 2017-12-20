Жительница Мытищ может получить до 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Полицейские задержали женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков в подмосковных Мытищах, у нее дома было обнаружено 8,5 килограмма наркотиков, 2 миллиона рублей, 600 долларов и 1 тысяча евро, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейские остановили машину с 31-летней подозреваемой на Бульваре Ветеранов в Мытищах, в ходе личного досмотра у женщины были обнаружены гашиш весом 100 граммов, 6 пакетов с амфетамином общим весом около 18 граммов и пакет с марихуаной весом пять граммов.

"При проведении обыска по месту жительства злоумышленницы оперативниками обнаружено и изъято еще около 8,5 килограммов психотропных веществ и наркотических средств (марихуана, гашиш, галлюциногенные грибы, амфетамин, МДМА, кокаин, мефедрон), а также денежные средства в сумме 2 миллиона рублей, 600 долларов США и 1000 евро", — сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", уточнила Петрова. Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Женщина заключена под стражу.