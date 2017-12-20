Облако пепла от вулкана Безымянный миновало населенные пункты Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек — РИА Новости. Пепловое облако от вулкана Безымянный, где произошел выброс пепла на высоту 15 километров, больше не представляет угрозы для населенных пунктов Камчатки, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
"Облако пепла миновало населенные пункты и движется в сторону озера Нерпичье. Выпадения пепла не зарегистрировано", — сказала представитель пресс-служба спасательного ведомства.
В свою очередь, в Камчатском филиале Геофизической службы РАН добавили, что облако пепла, находившееся на высоте до 15 километров, опустилось до 7 километров.
Ранее также сообщалось, что Камчатской группой реагирования на вулканические извержения (KVERT) вулкану установлен наивысший "красный" код авиационной опасности.