Облако пепла от вулкана Безымянный миновало населенные пункты Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек — РИА Новости. Пепловое облако от вулкана Безымянный, где произошел выброс пепла на высоту 15 километров, больше не представляет угрозы для населенных пунктов Камчатки, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

Ранее геофизики сообщили РИА Новости, что в среду на вулкане произошел выброс пепла и газов на высоту до 15 тысяч метров над уровнем моря, а шлейф распространился на 50 километров от исполина. По информации МЧС, облако пепла могло накрыть поселки Ключи и Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Жителям этих населенных пунктов было рекомендовано при выпадении пепла по возможности не выходить на улицу.

"Облако пепла миновало населенные пункты и движется в сторону озера Нерпичье. Выпадения пепла не зарегистрировано", — сказала представитель пресс-служба спасательного ведомства.

В свою очередь, в Камчатском филиале Геофизической службы РАН добавили, что облако пепла, находившееся на высоте до 15 километров, опустилось до 7 километров.

Ранее также сообщалось, что Камчатской группой реагирования на вулканические извержения (KVERT) вулкану установлен наивысший "красный" код авиационной опасности.