"Мне не стыдно": Хорошавин в последнем слове отверг обвинение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 дек – РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в последнем слове в суде категорически отверг обвинение во взяточничестве и сказал, что не верит в оправдательный приговор, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Хорошавина задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017 года. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей. Суд Южно-Сахалинска решил вынести приговор по делу бывшего губернатора Сахалинской области 22 января 2018 года.

"Для меня очевидно, что если уйдет наносное, лживое, то не останется ничего в этом деле. Принять объективное решение было бы правильным, но я понимаю, что это невозможно. Подходит к концу этот процесс, и сегодня, так же, как и 10 месяцев назад, когда начался суд, как и три года назад, когда меня задержали, я категорически отвергаю с самого первого протокола допроса все предъявленные мне обвинения во взяточничестве, легализации денег", — сказал Хорошавин в суде.

Обращаясь к судье Елене Поликиной, экс-губернатор сказал, что если его слова повлияют на ее решение в сторону ухудшения, то пусть так и будет. "Я не могу поступаться своими принципами и моралью. Даже если в стране объявлена антикоррупционная кампания, а для кого-то маячат награды и новые звезды, это не должно влиять на принятие итогового решения, главное – это правда", — заявил Хорошавин.

Он поблагодарил всех людей, которые поддерживали его и бывших коллег. По словам экс-губернатора, в его адрес поступали письма, телеграммы, люди присылали обереги, литературу, писали, что молятся. Хорошавин сказал спасибо свидетелям защиты, чьи показания стали, по словам экс-губернатора, актом гражданского мужества.

"Мне не стыдно за годы работы мэром Охи, за губернаторство, за мою жизнь. Я не шел на компромиссы, не выбирал легких путей, старался отстаивать свои личные принципы, отстаивать интересы родного края. Как это получилось, судить людям. Я очень надеюсь, что те восемь лет окажутся не самыми плохими и тяжелыми в истории региона", — сказал Хорошавин.