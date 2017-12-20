Жителей Камчатки предупредили о надвигающемся облаке пепла от вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек — РИА Новости. Пепловое облако от вулкана Безымянный, где произошел выброс пепла на высоту 15 километров, может накрыть два поселка на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС.

Камчатской группой реагирования на вулканические извержения (KVERT) вулкану установлен наивысший "красный" код авиационной опасности. Ранее сообщалось об "оранжевом" коде.

Ранее геофизики сообщили РИА Новости, что в среду на вулкане произошел выброс пепла и газов на высоту до 15 тысяч метров над уровнем моря, а шлейф распространился на 50 километров от исполина.

"С учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана. Не исключена вероятность того, что пепловое облако может достичь поселков Ключи и Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Жителям этих населенных пунктов рекомендуется при выпадении пепла по возможности не выходить на улицу", — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что к настоящему моменту выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Безымянный расположен примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского на восточном побережье Камчатки. Его высота — 2,9 тысячи метров.