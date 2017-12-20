Суд продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Приморья Ежову

ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Фрунзенский районный суд во Владивостоке оставил под домашним арестом бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, обвиняемого в злоупотреблениях полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.

"Домашний арест продлен на три месяца", — сказал собеседник.

По данным СК, Ежов подписал акты о приеме строительно-монтажных работ по государственному контракту на строительство пожарного депо, часть которых не была выполнена, ущерб превысил 24,6 миллиона рублей.

Бывший вице-губернатор курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая был задержан, а 5 мая — арестован. С сентября 2017 года Ежов находится под домашним арестом.