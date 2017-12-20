Школьников, попавших в ДТП под Иркутском, доставили в областной центр

ИРКУТСК, 20 дек – РИА Новости. Подростки, пострадавшие в аварии в Иркутской области, доставлены вертолетом санавиации из Тулуна в Иркутск, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона Равиля Фаттахова.

В Иркутской области возле поселка Афанасьево в субботу в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли два человека – 59-летний учитель физкультуры и 16-летний ученик школы села Бурхун Тулунского района. Еще два школьника в возрасте 13 и 17 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу города Тулуна. Водитель грузовика и два его пассажира также были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

"Вечером 19 декабря врачи специализированной педиатрической бригады на вертолете санавиации доставили двух детей, которые пострадали в аварии в Тулунском районе, в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу областного центра", — сообщил собеседник агентства.

Представитель пресс-службы также добавила, что главный врач Ивано-Матренинской больницы Владимир Новожилов сообщил, что состояние подростков оценивается, как тяжелое стабильное.

Водитель грузовика и один пассажир находятся в Тулунской городской больнице, второго пассажира грузовика врачи ранее доставили на вертолете Центра медицины катастроф в Иркутск.