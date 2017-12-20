В Комсомольске-на-Амуре три человека погибли во время пожара

ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пожара в квартире дома в Комсомольске-на-Амуре, в котором погибли три человека, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Отмечается, что жительница Комсомольска-на-Амуре решила проведать своего взрослого сына, который жил в однокомнатной квартире пятиэтажного дома.

"Женщина открыла входную дверь, в подъезд повалил густой дым. Она вызвала пожарных. Прибывший караул потушил возгорание. В квартире обнаружены тела трех человек (сын женщины 1977 года рождения, сожительница сына 1993 года рождения, взрослый приятель сына). По предварительным данным, потерпевшие отравились продуктами горения, причиной пожара могла стать включенная портативная электроплитка", — говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", выясняется причина смерти людей и возникновения пожара.