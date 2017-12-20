Власти подтвердили ликвидацию устроившего взрыв в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. Глава администрации Промышленного района Ставрополя Дмитрий Семенов подтвердил, что предполагаемый преступник, взорвавший гранату в многоэтажном жилом доме, ликвидирован.

Семенов также сообщил, что квартиру, в которой проживал подозреваемый, обыскали. Следователи, по его словам, закончили работу, жильцов начали пускать домой. "Опасности нет, иначе людей бы обратно не пустили", — заверил чиновник.

Ранее из жилого дома в Ставрополе после взрыва эвакуировали 130 человек. Источник в правоохранительных органах рассказал, что неизвестный взорвал гранату и был ликвидирован.