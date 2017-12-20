Число эвакуированных жителей дома в Ставрополе возросло до 130 человек

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. Число эвакуированных жителей многоэтажного дома в Ставрополе, где в среду ночью произошел взрыв, возросло до 130 человек, сообщил журналистам представитель администрации.

Ранее власти города сообщили, что после взрыва были эвакуированы в лицей 65 человек, в том числе 15 детей. По информации источника в правоохранительных органах, неизвестный взорвал гранату и был ликвидирован силовиками.

"Были выведены около 130 человек, часть из них сейчас разъезжается по родственникам, кто-то пока остается в здании школы", — сказал представитель администрации, отметив, что из жильцов никто не пострадал.