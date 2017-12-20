В многоэтажке в Ставрополе взорвалась граната

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. Взрыв гранаты произошел в многоэтажном доме в Ставрополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее власти города сообщили, что после взрыва были эвакуированы 65 человек, в том числе 15 детей. По предварительной версии, взорвался не газ, а неустановленный предмет.

"По предварительным данным, произошел взрыв гранаты РГД-5", — сказал собеседник агентства.

Также, как ранее сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города, никто не был госпитализирован, о погибших также данных не поступало.