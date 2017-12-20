После взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе нет пострадавших

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. После взрыва в многоэтажном доме в Ставрополье никто не был госпитализирован, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Ранее власти города сообщили, что после взрыва были эвакуированы 65 человек, в том числе 15 детей. По предварительной версии, взорвался не газ, а неустановленный предмет.

"Никто не был госпитализирован, погибших нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что 17 декабря в при взрыве баллонного газа в частном доме в Лазаревском районе Сочи пострадал один человек.

По словам начальника Сочинского гарнизона пожарной охраны Алексея Колодко, взрыв произошел на летней деревянной кухне.

"Вызов к нам поступил в воскресенье в 10.16. Взорвался газовый баллон на летней кухне в частном доме в микрорайоне Лоо, на улице Енисейской. Кухня шесть на восемь, деревянная полностью, разнесло ее практически полностью. Пожара не было", — сказал Колодко РИА Новости.

"Мужчина получил 90 процентов ожогов тела. Доставлен в реанимацию городской больницы Сочи № 4.