Всех пострадавших в авиакатастрофе в Нарьян-Маре прооперировали

МУРМАНСК, 19 дек – РИА Новости. Трое пострадавших в авиакатастрофе в Нарьян-Маре отправлены в больницу Архангельска, остальные пострадавшие прооперированы, сообщила пресс-служба округа со ссылкой на департамент здравоохранения НАО.

"Все пострадавшие, находящиеся в Ненецкой окружной больнице, на настоящий момент прооперированы. Шесть человек остаются в реанимации, один переведён в хирургическое отделение. У пострадавших в основном диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и внутренние повреждения", — говорится в сообщении.

Кроме того, около 18.00 мск трое пострадавших были направлены в больницу Архангельска в сопровождении медиков. По остальным пострадавшим решение будет приниматься позже.

Самолет Ан-2 (ТВС-2МС), выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара около 10.30. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. По официальным данным, погибли три человека. Возбуждено уголовное дело, 20 декабря объявлено в регионе днем траура.