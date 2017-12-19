Суд в Нижнем Новгороде арестовал вице-спикера заксобрания Сорокина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек – РИА Новости. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода во вторник заключил под стражу заместителя председателя заксобрания региона, экс-главу города Олега Сорокина, обвиняемого в получении взятки.

Ранее депутат заксобрания Нижегородской области Владимир Буланов сообщил РИА Новости о задержании Сорокина по подозрению в махинациях с земельными участками. В региональном парламенте отказались комментировать это, сообщив, что у них нет официальной информации. В правоохранительных органах пока тоже не комментируют арест Сорокина.

"Нижегородский районный суд избрал вице-спикеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован до 17 февраля", — сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

По информации пресс-службы, Сорокину "предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ… являясь должностным лицом – главой города Нижнего Новгорода – он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе".

По результатам аукциона, проведенного в 2012 году министерством имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, за одним из ООО признано право на заключение договоров аренды 14 земельных участков общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров в Советском районе Нижнего Новгорода для жилищного строительства. Участие общества в этом аукционе, отмечается в сообщении, "осуществлялось, в том числе, за счет займов, предоставленных ООО "Управляющая компания "Столица Нижний", участником которого с размером доли в уставном капитале 60% являлась супруга обвиняемого".

На заключение договоров аренды тех же участков претендовало еще одно ЗАО, которое обжаловало ход и результаты аукциона в УФАС по Нижегородской области и Федеральной антимонопольной службе России, а также в Арбитражном суде Нижегородской области.

Обвиняемый, по информации пресс-службы, "будучи заинтересованным в коммерческой деятельности ООО и реализации заключенных им договоров предложил своему знакомому оказать услугу по оплате собственными деньгами в сумме 1 миллион долларов США (эквивалент 30 720 000 рублей) незаконного вознаграждения генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки". Знакомый организовал передачу денег.