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Происшествия

Пожар в пансионате для престарелых в новой Москве: пострадали 23 человека

18:4519.12.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПожарная сигнализация. Архивное фотоПожарная сигнализация. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Частный пансионат для престарелых "Теплые беседы" загорелся во вторник в деревне Картамазово в новой Москве, погибших нет, но в результате пожара пострадали 23 человека, которые были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Здание Общественной палатой РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пожар мог начаться из-за короткого замыкания. Постояльцы и персонал были эвакуированы. Всех пациентов пансионата, включая пострадавших, разместят в московских больницах, поскольку все они страдают хроническими заболеваниями.

Пожар в пансионате для престарелых

Пожар в пансионате "Теплые беседы" для престарелых, в том числе, ветеранов войны, в деревне Картамазово в новой Москве произошел около полудня во вторник.

На место пожара выехало руководство администрации поселения Московский и префект ТиНАО. Старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что следователи организовали проверку после этого пожара.

Из горящего здания эвакуировали всех постояльцев и персонал, а пожар ликвидировали примерно через полчаса после возникновения на площади 10 квадратных метров.

Источник в экстренных службах столицы в свою очередь сообщил РИА Новости, что причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность в электрооборудовании.

Полиция и скорая помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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После пожара в пансионате в новой Москве госпитализировали пятерых человек
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что по факту происшествия будет проведена служебная проверка.

Погибших нет, пострадали 23 человека

В результате пожара никто не погиб, но, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, пострадало 23 человека, которых госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Братьев Бахрушиных и ГКБ имени Иноземцева. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В департаменте отметили, что врачи проводят необходимые диагностические мероприятия и оказывают медпомощь.

"Один человек в тяжелом состоянии, большинство пострадавших в удовлетворительном состоянии или средней тяжести. Остальные из 53 проживавших в пансионате будут размещены в московских медицинских организациях: в Центре паллиативной помощи, госпиталях Ветеранов войн №1 и 2. По мере улучшения их состояния они будут переводиться в учреждения социальной защиты", — добавили в департаменте.

Всех проживавших в пансионате, включая пострадавших, разместят в московских больницах, "поскольку все они страдают хроническими заболеваниями, многие находятся в стрессовом состоянии".

Реакция депутата

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Пожары в домах престарелых в России в 2013-2017 годах
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал свое мнение по данному происшествию, он считает целесообразным провести комплексную проверку и выявить причины участившихся пожаров в социально значимых объектах.

"Я не сторонник решать вопрос через усиление ответственности, ведь у нас очень серьезная сейчас ответственность любых юридических лиц за нарушение правил противопожарной безопасности, вплоть до полного закрытия объекта… От того, что мы усилим ответственность, мы не избежим ситуации, когда происходит нарушение противопожарной безопасности, которое приводит к пожарам и в данном случае к тому, что страдают люди. Это же не первый случай", — сказал РИА Новости Нилов.

Он подчеркнул, что подобные случаи возникали и в регионах. По мнению Нилова, это может быть связано как с безответственным отношением к правилам противопожарной безопасности, так и с "покрывательством" со стороны контролирующих органов. "Надо взять один раз и провести комплексную проверку и выяснить, а в чем же причины… таких вот ситуаций", — считает Нилов.

В Иркутске 18 октября после пожара в доме престарелых в больницы попали 12 человек, три пожилые женщины впоследствии скончались. Организатор дома престарелых задержана. Кроме того, по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие, изъята документация.

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© РИА Новости / Александр Гальперин
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В сентябре также произошел пожар в доме престарелых и инвалидов города Пучеж Ивановской области. Погибли два пациента, мужчины 1960 и 1952 годов рождения, четверо мужчин с признаками отравления продуктами горения были госпитализированы. Прокуратура Пучежского района провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в доме-интернате.

В конце августа этого года в Красноярске произошел пожар в частном доме престарелых на Авиационной улице. По данным следствия, погибли три человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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