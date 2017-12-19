РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Верховный суд смягчил приговор экс-генералу Сугробову на десять лет

18:2819.12.2017
(обновлено: 18:31 19.12.2017)
0120413
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЭкс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов. Архивное фотоЭкс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Верховный суд смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Денису Сугробову по делу о создании преступного сообщества из подчиненных. Вместо 22 лет он проведет в колонии строгого режима 12.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Генерала МВД Колесникова посмертно признали виновным по делу Сугробова

Всего сроки по делу получили восемь человек. В отношении бывшего зама Сугробова Бориса Колесникова Мосгорсуд прекратил производство в связи с его смертью.

Дело Сугробова и противостояние спецслужб

Сугробова, лишенного впоследствии звания генерала, и других фигурантов дела задержали в 2014 году. По версии следствия, его подчиненные фальсифицировали доказательства для дальнейшего уголовного преследования чиновников. Они подсылали людей, которые склоняли должностных лиц к получению взятки, а затем предлагали им для смягчения участи нести под надзором полицейских полученную взятку конечному "бенефициару".

Генерал Сугробов обвинялся в совершении сразу нескольких преступлений: провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий и организации преступного сообщества.

Экс-начальник антикоррупционного главка МВД России генерал Денис Сугробов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Верховный суд проверит законность приговора по делу экс-генерала Сугробова

Как следует из обвинительного заключения, оперативники ГУЭБиПК, используя служебное положение, оказывали психологическое давление на сотрудников прокуратуры, следствия и судов, чтобы те приняли определенные решения.

Уголовное дело насчитывает около 400 томов. Сам Сугробов вину не признает.

На стадии предварительного расследования адвокат Георгий Антонов, которого затем отстранили от дела, говорил, что уголовное дело связано с противостоянием двух спецслужб — ФСБ и МВД.

В материалах упоминается, что целью провокации взятки полицейских в отношении Демина был первый замначальника ФСБ Олег Феоктистов.

Экс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов в Московском городском суде. 27 апреля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Защита экс-генерала Сугробова заявила о нарушениях при вынесении приговора

Шанс на УДО

Защита Сугробова намерена обжаловать приговор. "Де-факто (это решение — Прим. ред.) означает, что внутренне они (судьи — Прим. ред.) убедились, что нет никакой 210-й статьи ("организация преступного сообщества" — Прим. ред.), но такое решение они не могли принять, соблюдая корпоративность, а нашли для себя внутренний компромисс ", — сказал РИА Новости адвокат Эдуард Исецкий.

Он добавил, что сторона защиты не расценивает решение суда как положительное, так как офицеры, по его мнению, подлежат оправданию — "полному и безоговорочному".

Научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов оценил шансы сугробова на УДО. По его словам, такой возможностью экс-начальник ГУЭБиПК МВД сможет воспользоваться не раньше 2022 года, так как согласно уголовному кодексу, осужденный за особо тяжкие преступления может выйти по УДО только после того, как пройдет не менее двух третей срока наказания.

 

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена