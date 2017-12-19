Верховный суд смягчил приговор экс-генералу Сугробову на десять лет

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Верховный суд смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Денису Сугробову по делу о создании преступного сообщества из подчиненных. Вместо 22 лет он проведет в колонии строгого режима 12.

Всего сроки по делу получили восемь человек. В отношении бывшего зама Сугробова Бориса Колесникова Мосгорсуд прекратил производство в связи с его смертью.

Дело Сугробова и противостояние спецслужб

Сугробова, лишенного впоследствии звания генерала, и других фигурантов дела задержали в 2014 году. По версии следствия, его подчиненные фальсифицировали доказательства для дальнейшего уголовного преследования чиновников. Они подсылали людей, которые склоняли должностных лиц к получению взятки, а затем предлагали им для смягчения участи нести под надзором полицейских полученную взятку конечному "бенефициару".

Генерал Сугробов обвинялся в совершении сразу нескольких преступлений: провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий и организации преступного сообщества.

Как следует из обвинительного заключения, оперативники ГУЭБиПК, используя служебное положение, оказывали психологическое давление на сотрудников прокуратуры, следствия и судов, чтобы те приняли определенные решения.

Уголовное дело насчитывает около 400 томов. Сам Сугробов вину не признает.

На стадии предварительного расследования адвокат Георгий Антонов, которого затем отстранили от дела, говорил, что уголовное дело связано с противостоянием двух спецслужб — ФСБ и МВД.

В материалах упоминается, что целью провокации взятки полицейских в отношении Демина был первый замначальника ФСБ Олег Феоктистов.

Шанс на УДО

Защита Сугробова намерена обжаловать приговор. "Де-факто (это решение — Прим. ред.) означает, что внутренне они (судьи — Прим. ред.) убедились, что нет никакой 210-й статьи ("организация преступного сообщества" — Прим. ред.), но такое решение они не могли принять, соблюдая корпоративность, а нашли для себя внутренний компромисс ", — сказал РИА Новости адвокат Эдуард Исецкий.

Он добавил, что сторона защиты не расценивает решение суда как положительное, так как офицеры, по его мнению, подлежат оправданию — "полному и безоговорочному".

Научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов оценил шансы сугробова на УДО. По его словам, такой возможностью экс-начальник ГУЭБиПК МВД сможет воспользоваться не раньше 2022 года, так как согласно уголовному кодексу, осужденный за особо тяжкие преступления может выйти по УДО только после того, как пройдет не менее двух третей срока наказания.