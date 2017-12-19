СК в Севастополе заново проводил исследования по нераскрытым Украиной делам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек – РИА Новости. Российские следователи в Севастополе заново проводили исследования с применением новейших методов по большей части нераскрытых украинскими правоохранителями уголовных дел, сообщил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Волгограде во вторник.

"По большей части нераскрытых украинскими правоохранителями уголовных дел следователями следственного управления СК России по городу Севастополю заново проводились исследования с применением новейших методов и использованием криминалистической техники (которой ранее в Севастополе не было)", — процитировала официальный представитель СК Светлана Петренко слова Бастрыкина.

К примеру, в декабре текущего года собранные следователями Севастополя доказательства признаны судом достаточными для вынесения пожизненного приговора Павлу Бондаренко. Он признан виновным в совершении убийств (в период с 2009 по 2016 годы), сопряженных с изнасилованием, а также трех изнасилований, одном покушении на изнасилование, двух кражах и совершении насильственных действий сексуального характера.

Также Бастрыкин привел данные состояния преступности в Южном федеральном округе, отметив положительную динамику по качеству и срокам следствия и улучшению этих показателей. Кроме этого председатель СК России остановился на проблеме розыска несовершеннолетних, подчеркнув, что в целях своевременного реагирования на факты исчезновения детей необходимо незамедлительно возбуждать уголовные дела.