По дороге из Подмосковья в Ленобласть пропал грузовик с шоколадом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства пропажи грузовика с шоколадом и кормом для животных, следовавшего из Московской в Ленинградскую область, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"18 декабря в полицию обратился представитель транспортной компании. Он пояснил, что транспортная компания заключила договор с подрядчиком на перевозку груза (шоколад и корм для животных) из Московской области на склад в Тосненский район Ленинградской области. Груз водителем был получен 16 декабря, однако до настоящего времени в место назначения не привезен, связь с водителем потеряна", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства пропажи груза, а также его местонахождение.