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Происшествия

Юрист рассказал, когда экс-генерал Сугробов сможет подать на УДО

16:5919.12.2017
(обновлено: 19:16 19.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЭкс-начальник антикоррупционного главка МВД России генерал Денис Сугробов перед началом предварительных слушаний по делу о превышении должностных полномочий в Московском городском суде. Архивное фотоЭкс-начальник антикоррупционного главка МВД России генерал Денис Сугробов перед началом предварительных слушаний по делу о превышении должностных полномочий в Московском городском суде. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Бывший начальник антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии не ранее 2022 года, сообщил РИА Новости адвокат, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов.

Экс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экс-генералу Сугробову предстоит провести в колонии 12 лет вместо 22
Ранее сегодня Верховный суд смягчил приговор бывшему генералу с 22 до 12 лет лишения свободы по делу о создании преступного сообщества из подчиненных, занимавшихся провокациями взяток. Виновным себя Сугробов не считает.

"В соответствии с пунктом "в" части 3 статьи 79 УК РФ, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление", — напомнил Башилов.

В срок наказания, согласно 72-й статье УК РФ, будет засчитано время, проведенное им под стражей на этапе предварительного следствия – с 7 мая 2014 года.

"Таким образом, по смыслу статьи 79 УК РФ, он может претендовать на применение в отношении него условно-досрочного освобождения не ранее, чем в 2022 году", — сказал Башилов.

Иски о возмещении ущерба к Сугробову заявлены не были, однако если бы это произошло, это могло бы помешать его возможному УДО – согласно статьям 79 и 80 УК РФ, возмещение вреда "является одним из условий для условно-досрочного освобождения".

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Происшествия
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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uhiopr10
За какие такие заслуги 10 лет скосили? Очередной блатной?
17:44
19.12.2017
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Shdt.1957
Выпустите совсем и медаль вручите ! Позор , одна показуха борьбы с коррупцией .В нашей стране деньги решают все !
17:35
19.12.2017
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Сергей Воронов
Эх, Денис, хороший парень и оперативник. Но что то пошло не так. Не всё так просто, уважаемые господа. Не может человек из хорошего превратиться в плохого.
17:33
19.12.2017
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seidel45
"Таким образом, по смыслу статьи 79 УК РФ, он может претендовать на применение в отношении него условно-досрочного освобождения не ранее, чем в 2022 году", — сказал Башилов.
Это сказал Башилов. О Васильевой тоже кто-то что-то говорил, но она вышла из колонии по УДО через месяц после посадки. Так что, если уж Сугробову скостили аж 10 лет отсидки, то и по УДО он выйдет намного раньше 22-го года. Наше правосудие к VIP-ворам относится совсем не так, как к ворам с улицы.
17:30
19.12.2017
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Asti4
"Юрист рассказал, когда экс-генерал Сугробов сможет подать на УДО..."

Читай-когда сможет законно пользоваться незаконно нажитыми деньгами.
17:28
19.12.2017
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Владимир Ваганов
конечно не виноват. Это его подставили: Сердюков, Васильева, Улюкаев, Чубайс.....Вот до Сечина не дали добраться...
17:28
19.12.2017
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Gario Ivangelis
Сугробов инициировал и проверку,которая вылилась в громкое дело «Оборонсервиса»,за это и получил по полной.
17:22
19.12.2017
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Nikki 56
А может, сразу на свободу? С чистой совестью.
17:21
19.12.2017
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Николай Вершинин
Чем ни страшнее преступление тем мягче наказание.
17:19
19.12.2017
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Reihsmaster
это порочная палочная система, от него наверняка требовали статистику и раскрываемость, вот и вынужден был заниматься тем, чем занимался и попал под каток таких же от которых требовали засадить "оборотня в погонах" и так по всей стране.
17:13
19.12.2017
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