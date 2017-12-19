"Юрист рассказал, когда экс-генерал Сугробов сможет подать на УДО..."

Экс-начальник антикоррупционного главка МВД России генерал Денис Сугробов перед началом предварительных слушаний по делу о превышении должностных полномочий в Московском городском суде. Архивное фото

Экс-начальник антикоррупционного главка МВД России генерал Денис Сугробов перед началом предварительных слушаний по делу о превышении должностных полномочий в Московском городском суде. Архивное фото

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Бывший начальник антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии не ранее 2022 года, сообщил РИА Новости адвокат, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов.

Ранее сегодня Верховный суд смягчил приговор бывшему генералу с 22 до 12 лет лишения свободы по делу о создании преступного сообщества из подчиненных, занимавшихся провокациями взяток. Виновным себя Сугробов не считает.

"В соответствии с пунктом "в" части 3 статьи 79 УК РФ, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление", — напомнил Башилов.

В срок наказания, согласно 72-й статье УК РФ, будет засчитано время, проведенное им под стражей на этапе предварительного следствия – с 7 мая 2014 года.

"Таким образом, по смыслу статьи 79 УК РФ, он может претендовать на применение в отношении него условно-досрочного освобождения не ранее, чем в 2022 году", — сказал Башилов.

Иски о возмещении ущерба к Сугробову заявлены не были, однако если бы это произошло, это могло бы помешать его возможному УДО – согласно статьям 79 и 80 УК РФ, возмещение вреда "является одним из условий для условно-досрочного освобождения".