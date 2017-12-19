В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Казани

КАЗАНЬ, 19 дек — РИА Новости. Водитель автобуса, врезавшегося в столб в Казани во вторник днём, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану.

По информации ГУМЧС России по Татарстану, в 13.16 мск на проспекте Ямашева в Казани автобус совершил наезд на препятствие. Как уточнили в минздраве Татарстана, в результате аварии за помощью обратились 15 человек, четверо из них были госпитализированы. Детей и находящихся в тяжелом состоянии среди пострадавших нет.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автобус выбросило на обочину", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте работают сотрудники ГИБДД, экстренных служб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.