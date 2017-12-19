МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Жителя Новгородской области осудили за незаконное обналичивание около 150 миллионов рублей и приговорили к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего новгородца Александра Хайдукова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт платежных документов). Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Суд установил, что с марта 2013 года по апрель 2015 года Хайдуков с целью незаконного обналичивания денежных средств подыскивал клиентов в Великом Новгороде, которые под видом оплаты поставок товаров и услуг переводили на расчетные счета подконтрольных злоумышленнику фирм от 10 тысяч до 700 тысяч рублей за одну банковскую операцию. Всего злоумышленник использовал расчетные счета 17 компаний-однодневок, отмечается в релизе.

Также за время своей деятельности с использованием трёх кредитных учреждений города он обналичил около 150 миллионов рублей. При этом незаконный доход преступника составил более 6,7 миллиона рублей. Кроме того, Хайдуков с января 2014 года по апрель 2015 года с целью обналичивания денежных средств предпринимателей от имени руководителей фирм изготовил и сбыл поддельные электронные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Приговор в законную силу не вступил.