СК возбудил уголовное дело после контртеррористической операции в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям после контртеррористической операции в Дагестане, в которой были ликвидированы двое боевиков, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков.

"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконному обороту оружия и незаконному обороту взрывчатых устройств. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление личностей нейтрализованных, их причастность к преступлению", — сообщил Темирбеков.

Ранее во вторник Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ходе КТО в Дагестане двое бандитов были блокированы в двух километрах от села Игали, а позже нейтрализованы. Одним из них, по предварительным данным, оказался главарь "балаханинской" бандгруппы Шарипов, причастный к подрыву СВУ в Махачкале в 2013 году, а также к другим преступлениям террористической направленности и вымогательству денежных средств у предпринимателей.