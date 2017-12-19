СК возбудил дела по факту смерти двух детей в больницах Челябинской области

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следователи в Челябинской области возбудили дела после гибели двух детей в больницах города Златоуст и областного центра из-за ненадлежащего оказания им медицинской помощи, сообщается на сайте СК РФ.

"По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в СУСК РФ по Челябинской области с заявлениями о ненадлежащем оказании медицинской помощи в одной из больниц города и областного центра, приведшем к гибели детей, обратились родители двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика.

В рамках расследования дел будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. Расследование дел взято на контроль руководителем следственного управления.