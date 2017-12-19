После пожара в пансионате в новой Москве госпитализировали пятерых человек

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следователи организовали проверку после пожара в частном пансионате в новой Москве, в результате которого, по данным ведомства, пять человек были госпитализированы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Во вторник в частном пансионате для престарелых в деревне Картмазово в новой Москве произошел пожар. Как сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения столицы, при пожаре пострадали 23 человека. По данным СК, пятеро пострадавших в состоянии средней тяжести были госпитализированы, всем остальным помощь была оказана на месте.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала она журналистам.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают потерпевших и очевидцев события. Для установления причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза.