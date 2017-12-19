После пожара в пансионате в новой Москве госпитализировали пятерых человек

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следователи организовали проверку после пожара в частном пансионате в новой Москве, в результате которого, по данным ведомства, пять человек были госпитализированы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала она журналистам.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают потерпевших и очевидцев события. Для установления причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза.