Росавиация проверит авиакомпанию, чей Ан-2 потерпел крушение в НАО

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На данный момент известно, что погибли три человека. 20 декабря объявлено в регионе днем траура. Состояние пострадавших в катастрофе оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Им на помощь в больницу Нарьян-Мара были направлены травматологи, хирурги, нейрохирурги и другие специалисты из Архангельска.