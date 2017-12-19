В Москве завели дело о секте, где людей "лечили" рассматриванием Солнца

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело о создании секты, где людей "лечили" "длительным рассматриванием Солнца" и "принятием специальных чаев", сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По версии следствия, в феврале 2013 года неизвестные создали в Москве "группу запрещенного религиозного объединения", куда вовлекались как россияне, так и иностранцы.

В числе адептов были дети – одна из девочек, посещавшая секту в 2013-2014 годах, впоследствии скончалась. Следствие решило выяснить обстоятельства ее смерти.

"Слушателей убеждали отказаться от традиционных форм лечения и приема лекарств, заменяя их произношением надуманных формул, длительным рассматриванием Солнца, принятием специальных чаев и чтением специализированной литературы", — отметила Иванова.

Уголовное дело возбуждено по статье "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", которая предполагает лишение свободы на срок до четырех лет и другие виды наказания.

В ходе следствия прошли обыски в офисе у секты, изъяты литература, диски и "иные значимые предметы". Выясняется, кто именно был причастен к работе организации.

Следствие призывает откликнуться пострадавших, гарантируя конфиденциальность.