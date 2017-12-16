Глава СПЧ в ближайшее время не планирует посещать Улюкаева в СИЗО

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что в ближайшее время не планирует посещать в СИЗО экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, накануне он уже был в "Матросской тишине", но с ним не виделся, поскольку был раньше, чем Улюкаева туда доставили.

Как сообщил накануне сайт СПЧ, Федотов в пятницу посетил СИЗО-1 в Москве и проверил условия содержания обвиняемых, подозреваемых и подсудимых.

"Я с ним не встречался, потому что я был там раньше, чем его туда доставили", — сказал Федотов РИА Новости в ответ на вопрос, встречался ли он с Улюкаевым в СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора.

"В ближайшее время не планирую его посещать. Но я знаю, что его уже посетили члены ОНК Москвы и выявили определённые нарушения. Уверен, эти нарушения уже исправлены. Полагаю, что эти посещения со стороны общественной наблюдательной комиссии будут продолжаться, ряд членов ОНК Москвы зарекомендовали себя как очень активные и эффективные", — добавил глава СПЧ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Оглашение приговора бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.