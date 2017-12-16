В Петербурге полицейский и двое дорожных рабочих погибли в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли сотрудник полиции и двое дорожных рабочих, сообщает региональный главк СК РФ.

ДТП произошло в ночь на субботу на Красносельском шоссе.

"Полицейский-водитель ОР ППСП УМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга, управляя личным автомобилем Audi, совершил столкновение с припаркованным автомобилем "Газель". В результате ДТП полицейский, а также 2 рабочих, осуществлявших дорожные работы, погибли на месте происшествия, еще один рабочий госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения". В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.