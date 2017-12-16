Спецборт МЧС эвакуировал тяжелобольную женщину из Ульяновска в Москву

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Спецборт МЧС осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольной женщины из Ульяновска в Москву, сообщается на сайте МЧС РФ.

"Сегодня самолет Ан-148 МЧС России успешно осуществил санитарно-авиационную эвакуацию из Ульяновска в Москву тяжелобольной женщины, которая нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет, совершивший санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета.

Во время рейса пациентку сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС РФ и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России.

Уточняется, что в Москве женщину доставят в ФГБУ "Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна" ФМБА России.