Спецборт МЧС эвакуировал тяжелобольную женщину из Ульяновска в Москву

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Спецборт МЧС осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольной женщины из Ульяновска в Москву, сообщается на сайте МЧС РФ.
Отмечается, что самолет, совершивший санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета.
Во время рейса пациентку сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС РФ и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России.
Уточняется, что в Москве женщину доставят в ФГБУ "Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна" ФМБА России.