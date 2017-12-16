В Иркутской области начали проверку после гибели двух человек в ДТП

ИРКУТСК, 16 дек – РИА Новости. Тулунская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту автодорожной аварии в Иркутской области, где погибли преподаватель и ученик сельской школы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы надзорного ведомства.

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком лоб в лоб в субботу в Тулунском районе Иркутской области около поселка Афанасьево. В результате один человек погиб на месте, еще один – ребенок – скончался в реанимации Тулунской городской больницы, несмотря на предпринимаемые врачами усилия. Пять человек получили ранения и были доставлены в больницу.

"Тулунской межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту автомобильной аварии, в результате которой погибли учитель и 16-летний ученик школы села Бурхун Тулунского района, еще двое школьников и трое взрослых находятся в больнице", — сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что столкновение произошло на трассе Братск — Тулун. Легковым автомобилем управлял учитель физкультуры сельской школы. Он погиб на месте. Трое его пассажиров – ученики школы села Бурхун — в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Один из них — 16-летний подросток — скончался в реанимации. Еще трое пострадавших – водитель и пассажиры грузовика, они находятся в медицинском учреждении в состоянии средней тяжести.

В ходе проводимой проверки прокуратурой будет дана оценка законности перевозки детей. Ход проводимых доследственных мероприятий взят на контроль Тулунским межрайонным прокурором.