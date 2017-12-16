В Иркутской области в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли два человека

ИРКУТСК, 16 дек – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Иркутской области около поселка Афанасьево, два человека погибли, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

"16 декабря в Тулунском районе около поселка Афанасьево произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали 6 человек, в том числе трое детей. Один человек погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Один ребенок, несмотря на предпринимаемые врачами усилия, скончался от полученных травм в отделении реанимации", — сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи. Все пострадавшие были госпитализированы в Тулунскую городскую больницу.

В Тулун в составе бригады Иркутского областного центра медицины катастроф на вертолете Ми-8 АМТ для консультирования и оказания помощи командирован врач-нейрохирург Иркутской областной детской клинической больницы.