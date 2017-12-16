В Иркутской области в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли два человека

ИРКУТСК, 16 дек – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Иркутской области около поселка Афанасьево, два человека погибли, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи. Все пострадавшие были госпитализированы в Тулунскую городскую больницу.
В Тулун в составе бригады Иркутского областного центра медицины катастроф на вертолете Ми-8 АМТ для консультирования и оказания помощи командирован врач-нейрохирург Иркутской областной детской клинической больницы.