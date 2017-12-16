В Москве более 6 тысяч раз проверили воздух после жалоб на неприятный запах

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Свыше шести тысяч исследований проб воздуха провели специалисты с 8 декабря после жалоб на запах сероводорода в Москве и Московской области, сообщил РИА Новости в субботу представитель МЧС России.

"В период с 8 декабря проведены более 6 тысяч исследований в 145 точках Москвы и в 37 точках Московской области", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проверяются все потенциально опасные объекты, которые могут загрязнять воздух, в том числе мусоросжигательные заводы, очистные сооружения, полигоны и свалки мусора.

"За прошедшие сутки на посту "Балашиха — Речная" были зафиксированы разовые превышения содержания сероводорода в атмосферном воздухе в 3,4 раза", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС РФ, ежедневно в работе по выявлению источников загрязнения привлекаются более 20 оперативных групп и 12 передвижных лабораторий министерства и Роспотребнадзора.