В Нижегородской области столкнулись автобус и грузовик, есть жертвы

УФА, 16 дек – РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали при столкновении грузовика с пассажирским автобусом, сообщает управление МВД РФ по Нижегородской области.

По данным ведомства, столкновение грузового автомобиля МАЗ с рейсовым автобусом произошла на трассе Москва-Уфа на территории Кстовского района Нижегородской области 4.30 (мск).

"В результате ДТП водитель МАЗа погиб. Ещё семь человек госпитализированы", — говорится в сообщении областной полиции.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения.