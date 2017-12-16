В МЧС оценили опасность повышенной концентрации сероводорода в Балашихе

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в районе полигона твёрдых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе были выше нормы, но это не представляет угрозы для населения, сообщили журналистам в МЧС России.

"За прошедшие сутки на посту "Балашиха-Речная" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в атмосферном воздухе максимально в 3,4 раза, — сказали в МЧС. — По данным Роспотребнадзора, указанные концентрации не формируют токсикологического воздействия на организм человека и не представляют угрозы для здоровья населения".

В МЧС сообщили, что по состоянию на 06.00 мск 16 декабря превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Ранее МЧС России, Роспотребнадзор и Росприроднадзор сообщили, что свалка "Кучино" стала одной из причин появления неприятного запаха, который фиксируется в Московском регионе с 8 декабря. На полигоне "Кучино" ведутся работы по дегазации. Росприроднадзор направил правительству Московской области и в администрацию городского округа Балашихи требования приостановить работы по дегазации на полигоне в период неблагоприятных для рассеивания вредных веществ метеоусловий.

В МЧС сообщили, что межведомственные оперативные группы и передвижные лаборатории по замерам концентраций вредных примесей в воздухе контролируют состояния окружающей среды в круглосуточном режиме.

"Ежедневно работу осуществляют более 20 оперативных групп и 12 передвижных лабораторий от МЧС России и Роспотребнадзора. Для непрерывного мониторинга и лабораторного анализа задействованы стационарные посты автоматизированной системы загрязнения атмосферы ГПБУ "Мосэкомониторинг" и Росгидромета", — сообщили в МЧС.

На особом контроле находятся все объекты, которые потенциально могут влиять на загрязнение воздуха, в том мусоросжигательные заводы, очистные сооружения, полигоны и свалки мусора.

"Прогноз и моделирование обстановки с загрязнением воздуха, а также выработку предложений по минимизации влияния на окружающую среду, осуществляет межведомственный центр поддержки принятия решения", — сообщили в МЧС.

В соответствии с прогнозом Росгидромета и Центра "Антистихия" МЧС России, 16 декабря прогнозируется южный, юго-западный ветер, порывами до 12 метров в секунду, что благоприятно повлияет на экологическую обстановку и рассеивание примесей в атмосферном воздухе.