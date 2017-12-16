В МЧС оценили опасность повышенной концентрации сероводорода в Балашихе

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в районе полигона твёрдых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе были выше нормы, но это не представляет угрозы для населения, сообщили журналистам в МЧС России.
В МЧС сообщили, что по состоянию на 06.00 мск 16 декабря превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.
Ранее МЧС России, Роспотребнадзор и Росприроднадзор сообщили, что свалка "Кучино" стала одной из причин появления неприятного запаха, который фиксируется в Московском регионе с 8 декабря. На полигоне "Кучино" ведутся работы по дегазации. Росприроднадзор направил правительству Московской области и в администрацию городского округа Балашихи требования приостановить работы по дегазации на полигоне в период неблагоприятных для рассеивания вредных веществ метеоусловий.
В МЧС сообщили, что межведомственные оперативные группы и передвижные лаборатории по замерам концентраций вредных примесей в воздухе контролируют состояния окружающей среды в круглосуточном режиме.
На особом контроле находятся все объекты, которые потенциально могут влиять на загрязнение воздуха, в том мусоросжигательные заводы, очистные сооружения, полигоны и свалки мусора.
"Прогноз и моделирование обстановки с загрязнением воздуха, а также выработку предложений по минимизации влияния на окружающую среду, осуществляет межведомственный центр поддержки принятия решения", — сообщили в МЧС.
В соответствии с прогнозом Росгидромета и Центра "Антистихия" МЧС России, 16 декабря прогнозируется южный, юго-западный ветер, порывами до 12 метров в секунду, что благоприятно повлияет на экологическую обстановку и рассеивание примесей в атмосферном воздухе.