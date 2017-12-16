В Сочи ликвидировали тление в Доме культуры

СОЧИ, 16 дек — РИА Новости. Спасатели ликвидировали тление инвентаря на чердачном помещении в Доме культуры в поселке Дагомыс в Сочи, возгорания и открытого горения не было, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в 21.19 в региональное управление МЧС поступила заявка о пожаре в Доме культуры в Дагомысе на Батумском шоссе.

"По уточненным данным, возгорания и открытого горения в здании не было, произошло тление инвентаря на чердачном помещении Дома культуры. Площадь тления составила 100 квадратных метров. Полностью спасатели ликвидировали его в 23.05. Пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого в пятницу в Сочи произошел пожар на хладокомбинате на улице Донской. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС, на предприятии произошло загорание офисного помещения площадью 70 квадратных метров.