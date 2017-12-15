В ОНК рассказали, где находится Улюкаев

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев находится в СИЗО особой категории "Кремлевский централ" и рассчитывает, что в ближайшее время ему разрешат созвониться с родственниками и получить от них лекарства, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательно комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"На данный момент Улюкаев находится в сборной камере "Кремлевского централа", куда его доставили в 7 часов вечера. У него нет ни личных вещей, ни прописанных ему гражданским врачом лекарств. Также он жалуется на подскочившее давление и рассчитывает, что в ближайшее время администрация СИЗО обратит внимания на состояние его здоровья", — сказал правозащитник.

По словам Мельникова, "Алексей Улюкаев сообщил, что в ближайшее время планирует написать заявление руководству СИЗО, чтобы ему разрешили телефонные звонки и встречи с родственниками, чтобы они могли передать необходимые ему вещи и, главное, прописанные еще во время домашнего ареста лекарства, которых на данный момент ему не хватает".

Как отметил правозащитник, члены ОНК в ближайшее время хотят связаться с адвокатами Улюкаева, чтобы дать шанс родственникам для встречи.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву – самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России – был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.