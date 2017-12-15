В Сочи загорелся Дом культуры

СОЧИ, 15 дек – РИА Новости. Спасатели тушат пожар в Доме культуры в поселке Дагомыс в Сочи, до этого произошло возгорание на сочинском хладокомбинате, информации о погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Заявка о пожаре в Доме культуры в Дагомысе на Батумском шоссе поступила в региональное управление МЧС в 21.19, в 21.25 спасатели прибыли на место происшествия.

"Площадь возгорания в Доме культуры составляет 30 квадратных метров. По предварительной информации, произошло загорание деревянных материалов. На месте работают 14 человек и 5 единиц техники", — сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого в пятницу в Сочи произошел пожар на хладокомбинате на Донской улице. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС, на предприятии произошло загорание офисного помещения площадью 70 квадратных метров.

"Заявка о пожаре поступила в 20.16, в 20.22 спасатели прибыли на место. Полная ликвидация пожара произошла в 20.57. На месте работали 7 единиц техники и 16 человек", — уточнили в пресс-службе.