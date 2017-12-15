"Я продолжу бороться": как оглашали приговор Улюкаеву

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Усиленные наряды полиции, огромная толпа журналистов на входе, драка телеоператоров и горькая ирония подсудимого — в пятницу Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра экономического развития Россия Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за многомиллионную взятку. О том, чем запомнилось резонансное заседание, — в материале РИА Новости.
Разбитый нос
С раннего утра у здания Замоскворецкого суда собрались десятки корреспондентов, фотографов и людей в форме. Попасть внутрь можно было, лишь отстояв получасовую очередь. Такого ажиотажа вокруг судебных слушаний давно не возникало. Пришедшие на оглашение приговора люди буквально оседлали главный вход.
В рядах репортеров были замечены представители иностранной прессы. Операторы федеральных каналов выстроились в длинную шеренгу в ожидании бывшего министра. В борьбе за место между двумя из них произошла драка, итогами которой стали сломанная видеокамера и разбитый нос. Ближе к десяти утра экс-чиновник подъехал к зданию и в сопровождении судебных приставов прошел внутрь. По дороге он успел сообщить журналистам, что находится в хорошем настроении и надеется на справедливый приговор. Женщина на входе, представившаяся Еленой, вручила Улюкаеву букет белых роз. "Главное, чтобы жена не узнала", — отшутился экс-чиновник.
Воздух свободы
Зал заседания оказался слишком мал, чтобы вместить всех желающих, поэтому части репортеров и знакомых Улюкаева отвели место в соседнем кабинете перед телевизором. Начало, запланированное на десять утра, сдвинулось вправо почти на час: сначала ждали прибытия государственного обвинителя, а затем — судьи.
На протяжении всего этого времени бывший министр вел себя довольно уверенно. Несмотря на запреты приставов, он активно общался с журналистами, отвечал на вопросы и даже шутил. "Ждем еще 15 минут и уходим", — с улыбкой произнес Улюкаев. Год жизни под домашним арестом он назвал одним из лучших, так как все это время много гулял, отсыпался и поправлял здоровье.
"Прозрение экс-министра"
В начале двенадцатого в зале наконец-то появилась судья Лариса Семенова. "Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку", — она с ходу не оставила экс-министру шансов на оправдательный приговор и стала в подробностях описывать механизм получения им двух миллионов долларов. "Улюкаев использовал авторитет своей должности, чтобы потребовать у главы "Роснефти" Сечина взятку за дачу положительного заключения о покупке "Башнефти", продолжила судья. — Одновременно он обещал Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности компании в случае отказа".
Улюкаев выслушал приговор практически без эмоций на лице. В какой-то момент он опустил голову и несколько минут смотрел в пол. "Суд учитывает наличие у подсудимого на попечении малолетних детей и родителей-инвалидов, — зачитала судья. — И приговаривает его к восьми годам колонии строго режима". Эти слова вызвали легкое оживление в зале, журналисты стали вполголоса переговариваться. Кто-то негромко возмутился строгостью приговора.
"Несправедливый приговор"
Приставы прямо в зале суда заковали Улюкаева в наручники. Однако увести его в автозак им мешали журналисты, занявшие практически весь проход. Чтобы разогнать репортеров, охранникам пришлось с помощью скамеек перекрыть оба конца коридора и попросить телеоператоров и фотокорреспондентов не мешать работе. Из-за их несговорчивости действовать приставам пришлось довольно жестко.
После оглашения приговора адвокаты наотрез отказались общаться с журналистами, спешно покинув здание суда. Зато небольшой комментарий дал государственный обвинитель Борис Непорожный. "Улюкаев лично потребовал и впоследствии получил взятку. Данное преступление является особо тяжким и подрывает доверие власти, отрицательно влияет на все сферы жизни граждан", — рассказал гособвинитель. На вопрос о неявке на заседания Сечина прокурор ответил, что у того были уважительные причины, а именно командировки, которые как раз совпадали с днями вызова в суд.