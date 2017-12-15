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Происшествия

"Я продолжу бороться": как оглашали приговор Улюкаеву

20:0715.12.2017
(обновлено: 20:08 15.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Усиленные наряды полиции, огромная толпа журналистов на входе, драка телеоператоров и горькая ирония подсудимого — в пятницу Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра экономического развития Россия Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за многомиллионную взятку. О том, чем запомнилось резонансное заседание, — в материале РИА Новости. 

Разбитый нос

С раннего утра у здания Замоскворецкого суда собрались десятки корреспондентов, фотографов и людей в форме. Попасть внутрь можно было, лишь отстояв получасовую очередь. Такого ажиотажа вокруг судебных слушаний давно не возникало. Пришедшие на оглашение приговора люди буквально оседлали главный вход.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев перед оглашением приговора у здания Замоскворецкого суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Алексей Улюкаев перед оглашением приговора у здания Замоскворецкого суда Москвы

В  рядах репортеров были замечены представители иностранной прессы. Операторы федеральных каналов выстроились в длинную шеренгу в ожидании бывшего министра. В борьбе за место между двумя из них произошла драка, итогами которой стали сломанная видеокамера и разбитый нос. Ближе к десяти утра экс-чиновник подъехал к зданию и в сопровождении судебных приставов прошел внутрь. По дороге он успел сообщить журналистам, что находится в хорошем настроении и надеется на справедливый приговор. Женщина на входе, представившаяся Еленой, вручила Улюкаеву букет белых роз. "Главное, чтобы жена не узнала", — отшутился экс-чиновник.

Воздух свободы

Зал заседания оказался слишком мал, чтобы вместить всех желающих, поэтому части репортеров и знакомых Улюкаева отвели место в соседнем кабинете перед телевизором. Начало, запланированное на десять утра, сдвинулось вправо почти на час: сначала ждали прибытия государственного обвинителя, а затем — судьи.

На протяжении всего этого времени бывший министр вел себя довольно уверенно. Несмотря на запреты приставов, он активно общался с журналистами, отвечал на вопросы и даже шутил. "Ждем еще 15 минут и уходим", — с улыбкой произнес Улюкаев. Год жизни под домашним арестом он назвал одним из лучших, так как все это время много гулял, отсыпался и поправлял здоровье.

Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Улюкаев в колонии сможет встретиться с родными только 6 раз за год
По его манере общения можно было предположить, что экс-министр надеется на оправдательный приговор или как минимум условный срок. Скрытое волнение немного выдавали нервные движения — подсудимый то и дело привставал на носки, не знал, куда деть руки, постоянно менял положение тела, опирался на решетку тамбура или брался за нее рукой. После часового ожидания он и вовсе вышел в коридор и, чтобы подышать свежим воздухом, попросил открыть окно. Впрочем, побыть в одиночестве не получилось — журналисты последовали по пятам, продолжая задавать каверзные вопросы. "Алексей Валентинович, что бы вы спросили у Сечина на очной ставке, если бы она состоялась?" — спросил один из репортеров. В ответ Улюкаев лишь усмехнулся, а его адвокат попросила больше не провоцировать своего клиента. 

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017

"Прозрение экс-министра"

В начале двенадцатого в зале наконец-то появилась судья Лариса Семенова. "Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку", — она с ходу не оставила экс-министру шансов на оправдательный приговор и стала в подробностях описывать механизм  получения им двух миллионов долларов. "Улюкаев использовал авторитет своей должности, чтобы потребовать у главы "Роснефти" Сечина взятку за дачу положительного заключения о покупке "Башнефти", продолжила судья. — Одновременно он обещал Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности компании в случае отказа".

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017
© Фото : АГН "Москва"/Александр Авилов
"Простите меня, люди": Улюкаев выступил с последним словом
Всем стало понятно, что, скорее всего, из зала суда экс-министр уедет в СИЗО, а не домой. Уставшие от ожидания журналисты вяло реагировали на речь судьи. В зале сохранялась относительная тишина. Многие присутствующие копались в смартфонах и, казалось, не интересовались происходящим. Французский журналист даже решил перекусить, съев булочку прямо в зале суда. "Ничего, тюрьма укрепляет дух и приводит людей к Богу, — поделилась с журналистами женщина, вручившая букет цветов. — Я буду за него молиться, ведь у Алексея уже наступило прозрение, а виновата во всем система, а не он".

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017

Улюкаев выслушал приговор практически без эмоций на лице. В какой-то момент он опустил голову и несколько минут смотрел в пол. "Суд учитывает наличие у подсудимого на попечении малолетних детей и родителей-инвалидов, — зачитала судья. — И приговаривает его к восьми годам колонии строго режима". Эти слова вызвали легкое оживление в зале, журналисты стали вполголоса переговариваться. Кто-то негромко возмутился строгостью приговора.

"Несправедливый приговор"

Приставы прямо в зале суда заковали Улюкаева в наручники. Однако увести его в автозак им мешали журналисты, занявшие практически весь проход. Чтобы разогнать репортеров, охранникам пришлось с помощью скамеек перекрыть оба конца коридора и попросить телеоператоров и фотокорреспондентов не мешать работе. Из-за их несговорчивости действовать приставам пришлось довольно жестко.

Алексей Улюкаев перед оглашением приговора в Замоскворецком суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В суде рассказали, как Улюкаев потребовал взятку у Сечина
Экс-министру назначили также штраф в размере 130 миллионов рублей, при этом год с лишним, который он провел под домашним арестом, будет засчитан в срок. "Я считаю приговор несправедливым и буду продолжать бороться", — только и успел сказать Улюкаев перед тем, как его отвезли в СИЗО.

После оглашения приговора адвокаты наотрез отказались общаться с журналистами, спешно покинув здание суда. Зато небольшой комментарий дал государственный обвинитель Борис Непорожный. "Улюкаев лично потребовал и впоследствии получил взятку. Данное преступление является особо тяжким и подрывает доверие власти, отрицательно влияет на все сферы жизни граждан", — рассказал гособвинитель. На вопрос о неявке на заседания Сечина прокурор ответил, что у того были уважительные причины, а именно командировки, которые как раз совпадали с днями вызова в суд.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017
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Происшествия
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Balanorchubarik9
chubarik9, надо же с кого-то начать. кстати он не первый. Никиту Белых вспомните, тоже на взятке попался. плюс еще кучу министров, губернаторов пересадили. чистить конечно много, но успехи уже есть
20:38
15.12.2017
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Дядька Беломор
Аминь...
Сурово и поучительно, но чиновника, вкусившего вкус огромных денег, этим не испугаешь... Просто будут заранее готовить план Б...
20:41
15.12.2017
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