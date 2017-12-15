В Пензе из-за аварии более 17 тысяч человек остались без тепла

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Около 17,25 тысячи человек в 106 домах, 5 школ и 5 детских садов остались без теплоснабжения в Пензе из-за повреждения трубопровода, следует из материалов Минэнерго РФ.

"В 13.30 в Пензе на улице Нахимова произошел порыв трубопровода тепловой сети диаметром 700 миллиметров. Теплосеть принадлежит и обслуживается ОАО "Т Плюс теплосеть Пенза" (ДЗО ПАО "Т Плюс")…Прекращено теплоснабжение: многоквартирных жилых домов – 106 (около 17,25 тысячи человек); школ – 5; детских садов – 5", — говорится в материалах.

Поврежденный участок теплотрассы перекрыт. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как пояснили в "Т Плюс", к настоящему моменту компании удалось перевести жилые дома и соцобъекты на теплоснабжение по резервной схеме. "Ремонтные работы по устранению порыва участка тепломагистрали №12 продолжаются", — добавляет компания.

Как ранее сообщили в городской администрации, к полуночи аварию должны устранить.